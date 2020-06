Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 4. ‘Van In opent de kluis’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 4. “De lezers van ‘Het Laatste Nieuws’ blijken vol goede ideeën te zitten”, aldus Aspe. “De volgende voorwerpen konden allemaal in de kluis zitten volgens hen: een wapen, een geboorteakte, een recente foto van Hannelore. Allemaal goede ideeën.... Maar ik ben geneigd om mee te gaan met Rita Van den Driessche. Er ligt effectief 1 miljoen euro in de kluis...”