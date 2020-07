Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 30. Van In neemt de trein naar Blankenberge

Kunst & Literatuur

In de aflevering van zaterdag bezocht Van In TU-F, de werkgever van de vermoorde Roger Dewilde. Hij ontdekte er dat de F in de naam stond voor Frank Flamand. En dat Dewilde een getatoeëerd hartje met de initialen van Phoebe op zijn arm had.

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 30.