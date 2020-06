Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 3. ‘Van In krijgt een sleutel’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

“Vandaag ben ik aan de slag gegaan met een tip van Inge Verbist. Zij suggereerde dat Van In en Flamand in 1982 los van elkaar op vakantie waren in Zeebrugge. “Flamand keek op naar Van In en wou hem in alles nadoen.” Hierop ben ik verder beginnen nadenken en van het een kwam het ander…”

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 3.