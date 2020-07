Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 29. ‘Van In bezoekt de werkgever van Dewilde’

Kunst & Literatuur

Waar brengt het onderzoek Van In vandaag naartoe? “Van In wil meer te weten komen over Roger Dewilde, en steekt zijn licht op bij zijn werkgever, TU-F.” André Vuylsteke zit vol goede ideeën, waar ik graag gebruik van maak.

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 29.