Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 28. ‘Van In ontdekt de doodsoorzaak’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 28. “De tips stroomden binnen, waarvoor grote dank. Veel suggesties wijzen in dezelfde richting: ‘Asmo en Gaetan staan aan het beginvan een stomende affaire.’ Ik had het zelf niet ­beter kunnen ­verwoorden, Marc De Groote.”