Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 26. ‘Van In wordt ontslagen uit het ziekenhuis’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 26. Wie is de man die bij Gaëtan komt aanschuiven, en wat is zijn rol in dit schouwspel? Willy Bonnevalle zegt: “De blonde jongeling blijkt een homofiel te zijn die voorstelt Gaetan in Brugge te gidsen.” Laten we kijken wat daarvan komt...