Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 23. ‘Van In loopt een bekende tegen het lijf’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag aflevering 23. “‘Van In laat zich gaan en smijt met het geld. Hij kijkt niet op een euro minder of meer. Een knipoog naar zijn geestelijke vader?’ Met de eerste twee zinnen ben ik het eens. De laatste zin laat ik voor de rekening van Pol Veys.”