Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 2. 'Van In krijgt bezoek': doe mee en laat hier uw suggestie achter Pieter Aspe

23 juni 2020

06u00 0 Kunst & Literatuur Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman. Vandaag: aflevering 2. “Het was spannend om de eerste suggesties van lezers te zien binnenkomen, maar ik was aangenaam verrast door hun fantasie”, vertelt Pieter Aspe.

“Ik ben aan de slag gegaan met verschillende tips. De eerste die binnenkwam, was meteen raak: ‘Frank Flamand wil een grote erfenis bemachtigen.’ Daarnaast suggereerde Nancy Ameye dat hij ‘tegen betaling bepaalde info over zijn familieleden te weten wil komen via Van In’. Het is dus een combinatie van die twee geworden.”

