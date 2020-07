Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 13. ‘Van In verneemt de dood van meneer Flamand’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman. Vandaag aflevering 13. In de zaterdagkrant ging Pieter Aspe aan de slag met de suggestie van lezer Marc Ghekiere, om van Nico een germanist te maken. “Een leraar die, zoals wel vaker, zelf een gemankeerde/gefrustreerde schrijver is.” Dit is het vervolg van de aflevering van zaterdag