Schrijf een zomerthriller met Aspe, aflevering 11. ‘Van In maakt zich weinig zorgen over gekregen geld’: doe mee en laat hier uw suggestie achter

Kunst & Literatuur

Scherp je pen, want thrillerauteur Pieter Aspe nodigt je uit om de hele zomer mee te schrijven aan zijn vierde Van In-roman . Vandaag: aflevering 11. Pieter Aspe: “Wat voor iemand is Gaetan, vroeg ik jullie gisteren. Altijd fijn om na te denken over de karakters en uiterlijke kenmerken van nieuwe personages. We kregen opnieuw heel wat tips binnen. Trouwe lezeres Ingrid De Vadder kwam met de volgende beschrijving op de proppen: ‘Gaetan is een soort wereldverbeteraar, die ­tegen beter weten in naar Afrika getrokken is om daar zijn arme medemensen te helpen. Maar of hij ­daarmee kans maakt op het fortuin van Frank is een ander paar mouwen…’”