Schilderij van Modigliani geveild voor meer dan 131 miljoen euro avh

15 mei 2018

11u15

Bron: Belga 2 Kunst & Literatuur Ooit obsceen genoemd, nu geveild voor meer dan 131 miljoen euro. ‘Nu Couche (Sur Le Côté Gauche)’, een schilderij van de Italiaanse schilder Amadeo Modigliani was een van de topstukken die gisteren door Sotheby’s geveild werden in New York.

Modigliani legde in 1917 de laatste hand aan zijn grootste schilderij. Het werk maakt deel uit van een reeks naaktportretten en een tentoonstelling van de portretten in Parijs werd ooit zelfs gesloten wegens te obsceen. Maar gisteren telde de hoogste bieder 157 miljoen dollar neer voor het schilderij op de 'Impressionist & Modern Evening Sale'. Daarmee is het werk het duurste schilderij dat Sotheby's ooit heeft geveild.

Op het werk, met zijn 147 centimeter breedte het grootste werk van Modigliani, is een vrouw te zien die met haar rug naar de toeschouwer op een wit deken ligt en over haar schouder kijkt. "Vandaag wordt de reeks beschouwd als een van de belangrijkste reeksen uit de beginperiode van de moderne schilderkunst", aldus Sotheby's.

"Nu couché" werd in 2003 nog voor 26,9 miljoen dollar geveild. De prijs die gisteren voor het werk werd betaald, is de tweede hoogste prijs ooit voor een werk van Modigliani. In 2015 verkocht concurrerend veilinghuis Christie's een ander naaktschilderij uit de reeks voor 170 miljoen dollar, aan het Long Museum in Shanghai.

De startprijs bedroeg 150 miljoen dollar, daarmee stoot ‘Nu Couche’ ‘Les Femmes d’Alger’ van Picasso van de troon. Dat werk begon bij een veiling in 2015 met een startprijs van 140 miljoen dollar. Het duurste schilderij aller tijden blijft echter ‘Salvator Mundi’ van Leonardo da Vinci. Dat werk werd geveild voor maar liefst 450 miljoen dollar (377 miljoen euro).