Schilderij in kringloopwinkel blijkt kunstwerk van Dalí te zijn ttr

10 maart 2020

14u08

Bron: CNN 0 Kunst & Literatuur Een medewerkster van een kringloopwinkel in de Amerikaanse staat North Carolina deed een bijzondere ontdekking. Tussen verschillende kunstwerken vond ze een authentiek schilderij van de Spaanse schilder Salvador Dalí (1904-1989). Dat berichten Amerikaanse media.

“Ik zag het samen met allemaal andere schilderijen op de vloer liggen, maar wist meteen dat het een oud en bijzonder werk was”, zegt Wendy Hawkins aan de Amerikaanse nieuwssite CNN. Ze werkt twee keer per week in een kringloopwinkel in Kitty Hawk. De eigenaar van de winkel schakelde een kunsthistoricus in. Na een uitgebreid onderzoek kon de expert vaststellen dat het om een schilderij van de Spaanse schilder Salvador Dalí ging.

Het kunstwerk is door Dalí ondertekend en is onderdeel van ‘La Divina Commedia’, een serie van honderd verschillende afbeeldingen. Het schilderij is uiteindelijk voor 1.200 dollar (1.050 euro) verkocht aan een kunstgalerij. Hoe het schilderij in de Amerikaanse kringloopwinkel terechtkwam, is niet bekend.



De directeur van de kringloopwinkel is naar verluidt erg verrast dat zo’n werk in zijn zaak terechtkwam. “We hebben al een paar keer gedacht dat we een waardevol kunstwerk in handen hadden en dan bleek het niet zo te zijn. Maar deze keer was het wel een écht exemplaar van een grote kunstenaar.”

