Schilderij in Amerikaans museum blijkt echte Van Gogh

24 maart 2019

12u17

Een schilderij in het museum Wadsworth Atheneum in de Amerikaanse stad Hartford blijkt inderdaad te zijn geschilderd door Vincent van Gogh. Het gaat om 'Vaas met klaprozen' uit 1886. Er bestond al tientallen jaren twijfel of het werk van de hand van de Nederlandse schilder was. Experts van het Van Gogh Museum in Amsterdam hebben nu de echtheid vastgesteld.

Volgens de deskundigen past 'Vaas met klaprozen' in een serie werken die Van Gogh maakte kort nadat hij in Parijs was gearriveerd, in de lente van 1886. Hij schilderde daar vooral bloemen ('kleurenstudies'), omdat hij geen geld had om menselijke modellen te betalen.

Het Amerikaanse museum kreeg het olieverfschilderij in 1957 uit de nalatenschap van de Amerikaanse schrijver en kunstverzamelaar Anne Parrish. Nu de echtheid is vastgesteld, is het de tweede Van Gogh die het museum bezit. Het andere werk betreft een zelfportret.