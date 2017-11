Schilderij Da Vinci voor recordbedrag geveild IB

02u15

Bron: ANP 0 AFP Veiler Jussi Pylkkanen tijdens de veiling van het schilderij 'Salvator Mundi' in veilingshuis Christie's in New York. Kunst & Literatuur Het schilderij Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci is deze nacht bij Christie's in New York verkocht voor 400 miljoen dollar (340 miljoen euro). Het is het hoogste bedrag dat ooit bij een veiling voor een schilderij is betaald.

Het precieze bedrag dat de nog onbekende koper heeft betaald ligt door commissies zelfs nog hoger: 450.312.500 dollar (382 miljoen euro), meldt Christie's. Tot dusverre was het hoogste bedrag dat tijdens een veiling was betaald 179,4 miljoen dollar (160 miljoen euro) voor het schilderij Les femmes d'Alger van Pablo Picasso in mei 2015. Het schilderij Interchange van Willem de Kooning zou in 2015 bij een privéverkoop van eigenaar zijn gewisseld voor 300 miljoen dollar (254 miljoen euro).

Laatste schilderij in particuliere handen

Het was voor zover bekend het laatste schilderij van de Italiaanse meester dat nog in particuliere handen was. 'Christus als verlosser van de wereld', zoals de Nederlandse titel luidt, was in bezit van de Russische miljardair Dmitri Rybolovlev (50).

Hij kocht het kunstwerk in 2013 voor 127 miljoen euro van de Zwitserse kunstmakelaar Yves Bouvier die het werk zelf niet lang daarvoor voor 67 miljoen euro op een veiling kocht.

REUTERS Salvator Mundi dateert uit ongeveer 1500.

Leonardo da Vinci (1452-1519) schilderde het paneel rond het jaar 1500. Het is een van de slechts vijftien werken van Da Vinci die nog bewaard zijn gebleven. In 1958 werd het toen nog onbekende werk voor het eerst geveild in Groot-Brittannië voor een bedrag van 45 pond. Omgerekend naar nu is dat 900 euro.