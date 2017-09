Schets van "naakte Mona Lisa" gevonden in Frankrijk kv

17u45

Bron: BBC News 3 EPA Kunst & Literatuur Is de houtskooltekening die teruggevonden werd in een 150 jaar oude kunstverzameling een naakte Mona Lisa? Een Franse kunstexpert meent alvast van wel, zo schrijft de BBC.

De schets, gekend als Monna Vanna, werd voorheen enkel toegeschreven aan de studio van Leonardo de Vinci, de schilder van de wereldberoemde Mona Lisa. Kunstexperts hebben nu echter een reeks aanwijzingen dat de grote meester zelf meewerkte aan de naakttekening, zij het "minstens gedeeltelijk".

Lees ook Grootste expo Leonardo da Vinci start in Brugge

Voorbereidend werk

"De tekening is van een opmerkelijke kwaliteit, zeker hoe de handen en het gezicht zijn gemaakt", legt curator Mathieu Deldicque uit aan persbureau AFP. "Het is geen bleke kopie. We kijken naar iets dat gelijktijdig met de Mona Lisa is gemaakt, aan het einde van het leven van Leonardo da Vinci." Volgens Deldicque is de tekening "bijna zeker een voorbereidend werk van het olieverfschilderij".

French convinced they have unearthed nude sketch of Mona Lisa https://t.co/jLqoZK0Apa pic.twitter.com/aLOAdxIh2H — The Local France (@TheLocalFrance) 29 september 2017

Deldicque ziet enkele duidelijke aanwijzingen daarvoor: de handen en het lichaam van tekening en schilderij zijn bijna identiek, de portretten zijn bijna even groot en kleine gaatjes rond het lichaam van de vrouw doen vermoeden dat het gebruikt is om de figuur op een canvas na te trekken.

"Voorzichtig blijven"

Bruno Mottin, een expert van het Louvre, bevestigt dat de tekening tijdens het leven van da Vinci werd gemaakt en van "zeer hoge kwaliteit" is. Maar hij heeft wel een duidelijke bedenking: de schaduw bovenaan de tekening bij het hoofd werd door een rechtshandige getekend, terwijl Leonardo da Vinci met zijn linkerhand tekende. "We moeten dus voorzichtig blijven." Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen.