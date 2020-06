Saskia de Coster grijpt naast Libris Literatuurprijs, outsider Sander Kollaard wint met ‘Uit het leven van een hond’ IB

23 juni 2020

00u05

Bron: ANP, Belga 1 Kunst & Literatuur Het boek 'Uit het leven van een hond' van de Nederlander Sander Kollaard is de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020, zo heeft de jury deze avond bekendgemaakt tijdens het programma Nieuwsuur op de Nederlandse tv-zender NPO2. Saskia de Coster, de enige Vlaming die genomineerd was, greep met haar boek ‘Nachtouders’ naast de prijs.

De Libris Literatuur Prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. De bekendmaking van de winnaar was normaal gepland op 11 mei, maar moest door de coronamaatregelen verplaatst worden naar 22 juni.

Naast Saskia de Coster waren de andere genomineerden de Nederlanders Wessel te Gussinklo met ‘De hoogstapelaar’, Oek de Jong met ‘Zwarte schuur’, Manon Uphoff met ‘Vallen is als vliegen’ en Marijke Schermer met ‘Liefde, als dat het is’.

Vooral Manon Uphoff en Marijke Schermer werden vooraf getipt als mogelijke winnaars, al zagen sommigen ook Sander Kollaard als een kanshebber.

Vorig jaar ging de prijs naar Rob van Essen voor zijn roman ‘De goede zoon’.

Sander Kollaard krijgt de Libris Literatuur Prijs 2020 voor zijn roman 'Uit het leven van een hond'. #Nieuwsuur pic.twitter.com/IHv6TWWOk0 nieuwsuur(@ Nieuwsuur) link

“Winnend boek is groots in zijn eenvoud”

Volgens jurylid Bo van Houwelingen is 'Uit het leven van een hond' "groots in zijn eenvoud". Het laat de lezer "nadenken over de waarde van een mensenleven. Een boek met een positief mensbeeld, dat ons schokken van herkenning heeft bezorgd, lessen in levenskunst en oprecht leesplezier."

De jury koos de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020 al voordat de pandemie toesloeg, maar het boek gaat toevallig over een IC-verpleegkundige, met een zieke hond thuis. "De spanning zit in Kollaards zinnen die steeds weer verrassen. Kollaard schrijft alsof hij praat met de lezer, gezellig, haast met een kopje thee erbij. Maar we merken al snel dat er meer steekt achter die knusse toon, achter de lichtvoetige zinnetjes", aldus de jury.

Kollaard "sluit aan bij een rijke literaire traditie, zonder dat hij de lezer lastigvalt met onnodige hoogdravendheid. Hij laat zijn verteller volop verwijzen naar literatuur, muziek en film, maar niet om te imponeren: enkel om te kunnen onderzoeken wat kunst met een mens doet", gaat het college verder.

De auteur kon de prijs van 50.000 euro nog niet in ontvangst nemen, omdat hij in Zweden woont.

Het is dit jaar lang wachten op de Libris Literatuurprijs, vindt de hond. pic.twitter.com/vTcHIkwBL2 Sander Kollaard(@ sanderkollaard) link

"Ik genoot van de stilte, van de streeploze lucht". De zes genomineerden van de Libris Literatuur Prijs vertellen over de invloed van corona op hun schrijverschap. #Nieuwsuur pic.twitter.com/fxfgxTrAxI nieuwsuur(@ Nieuwsuur) link