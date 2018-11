Sandra Bekkari stopt met ‘Nooit Meer Diëten’ TK

12 november 2018

06u58

Bron: GvA 0 Kunst & Literatuur De boekenbeurs zit erop, en het bestverkochte boek was dit jaar ‘Nooit Meer Diëten’ (deel 5) van Sandra Bekkari. Een knappe prestatie, maar toch zal er geen zesde deel in de reeks komen.

In Vlaanderen doen kookboeken het standaard erg goed. Jeroen Meus, Pascale Naessens en Sandra Bekkari staan standaard in de top tien van de best verkochte boeken. In de categorie non-fictie staan àlle ‘Nooit Meer Diëten’-boeken - het zijn er vijf - van Bekkari in de top tien. Maar toch houdt uitgever Borgerhoff-Lamberigts ermee op: het volgende boek van Sandra bij hen zal geen zesde ‘Nooit Meer Diëten’ worden. “Volgend jaar wordt het iets anders rond Sandra Bekkari. Daar kan ik nog niets over kwijt. We hebben ook al nieuw talent op het oog, maar ook daar kan ik nog niets over zeggen”, klinkt het in de Gazet van Antwerpen.

Opvallend: waar kookboeken in Vlaanderen furore maken, is dat in Nederland helemaal anders. In de top 100 van Nederland stond vorig jaar maar één kookboek: eentje van Jamie Oliver. “Het is niet dat er geen interesse is bij ons. Het is een groeiende markt. Er worden hier ook veel kookboeken geschreven, vorig jaar maar liefst 71. Maar oplages voor één boek van 100.000 en meer, nee. Vergeet het. Hoe dat komt, weet ik niet. Het is een mysterie dat begint aan de grens”, aldus Jonah Freud van Kookboekhandel in Amsterdam in GvA.