Ruzie tussen Pairi Daiza en Museum Kunst & Geschiedenis over mummie uit Kuifje-album SDE

10 juli 2020

21u56

Bron: VRT Nieuws 0 Kunst & Literatuur In het Kuifje-album ‘De zeven kristallen bollen’ speelt de mummie Rascar Capac een van de hoofdrollen. Tekenaar Hergé baseerde zich daarvoor op een échte mummie. Maar waar bevindt die zich? Zowel het Museum Kunst & Geschiedenis als het dierenpark Pairi Daiza claimen namelijk dat ze de mummie in hun bezit hebben. Dat schrijft VRT Nieuws.

Eerder deze week kondigde Pairi Daiza aan dat de mummie waarop Rascar Capac gebaseerd is, deze zomer tentoongesteld zal worden in het dierenpark. Het Museum Kunst & Geschiedenis beweert echter dat de echte mummie waarop Hergé zich baseerde bij hen in Brussel staat. “Als je gaat kijken naar de gelijkenissen tussen Rascar Capac zoals Hergé hem oorspronkelijk heeft getekend in 1941 voor de krant Le Soir, dan is de gelijkenis nog groter met onze mummie”, zegt Bart Schouppe van het Museum Kunst & Geschiedenis in ‘De wereld vandaag’. “Als kers op de taart zijn de juwelen die de mummie draagt, dezelfde objecten die Hergé op onze tentoonstelling heeft gezien in het Museum Kunst & Geschiedenis. Wij zijn niet de enigen die daar formeel in zijn. Ook uitgeverij Moulinsart geeft aan dat onze mummie de echte mummie van Rascar Capac is. In het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve is er een foto te zien van onze mummie. Ook in een boek over het universum van Kuifje van Moulinsart staat onze mummie”, aldus Schouppe.

Pairi Daiza ontkent dat. “In tegenstelling tot wat het Museum Kunst & Geschiedenis laat geloven, bestaat er geen enkel schriftelijk bewijs van Hergé. Wat we wel weten, is dat onze mummie de mummie was die ten tijde van het tekenen van “De zeven kristallen bollen” eigendom was van een Brusselse graaf. Dat was een kennis van Hergé. Ons belangrijkste argument is dat de mummie die nu in Pairi Daiza staat in 1978 tentoongesteld werd in een grote expo die mee werd georganiseerd door uitgeverij Moulinsart. Dat is de studio van Hergé. In de expo werden allerlei objecten getoond die Hergé geïnspireerd hebben bij het tekenen van zijn Kuifje-albums. Hergé leefde toen nog”, zegt Mathieu Goedefroy van Pairi Daiza.

Welke mummie nu de juiste is, zal waarschijnlijk onzeker blijven. “Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen om de mummies in Brussel en in Pairi Daiza een bezoek te brengen. Dan kan iedereen voor zichzelf uitmaken welke van de twee het meest gelijkt op de mummie van de Kuifje-strips", zegt Goedfroy. “Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat deze mummies bewonderd moeten worden in plaats van het onderwerp te zijn van een discussie in de media.”