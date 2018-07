Ruud De Ridder schrijft autobiografie SD

Bron: Het Nieuwsblad 0 Kunst & Literatuur 'Dit Had Ik Nooit Verwacht': zo heet de autobiografie van Ruud De Ridder (66) die in september uitkomt. “Mijn activiteiten verminderen stilaan, dus leek de tijd me rijp voor een terugblik”, vertelt De Ridder.

Uiteraard zal een flink deel van het boek over Ruuds carrière gaan. Als acteur in VTM-series zoals 'Bompa' of 'Chez Bompa Lawijt', maar ook als rasechte theaterman die mee het Echt Antwaarps ­Teater oprichtte.

Of zijn boek ook zal ingaan op de recent moeilijke relatie met zoon Sven, die zijn eigen theater oprichtte, wil De Ridder nog niet kwijt. “Het boek gaat over mijn leven en daarin is veel gebeurd. Alles staat erin", vertelt De Ridder aan Het Nieuwsblad.