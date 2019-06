Restauratie van beroemd schilderij van Monet legt waterlelies bloot jv

03 juni 2019

20u05

Bron: anp 0 Kunst & Literatuur Onder het beroemde schilderij Blauweregen van de schilder Claude Monet (1840-1926), een van de topstukken van het Gemeentemuseum Den Haag, blijkt een schilderij van waterlelies te zitten. Dit werd ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden waarbij röntgenfoto's zijn gemaakt, meldt het museum.

"De ontdekking lijkt erop te wijzen dat dit werk een experiment was van de kunstenaar, en wellicht zelfs het eerste schilderij dat Monet in de blauweregen-serie heeft gemaakt. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen", zegt conservator Frouke van Dijke. "Eigenlijk was Blauweregen al een zeer bijzonder doek, er zijn van Monet maar zeven schilderijen in de wereld bekend met dit thema. Toch zijn juist de waterlelies iconisch voor Monet."

Het doek Blauweregen staat na restauratie in het middelpunt van de tentoonstelling "Monet, tuinen van verbeelding" die in het najaar opent. De röntgenfoto met de waterlelies zal dan ook te zien zijn voor publiek, aldus een woordvoerster van het museum.