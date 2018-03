Remco Campert (88) stopt met schrijven KVE

06 maart 2018

20u50

Bron: Belga 1 Kunst & Literatuur Remco Campert stopt met schrijven. Dat heeft hij via zijn uitgeverij De Bezige Bij laten weten. De 88-jarige auteur liet vorige week bij monde van hoofdredacteur Arendo Joustra al weten dat hij was gestopt met zijn werkzaamheden voor weekblad Elsevier. Ook in de Volkskrant stond afgelopen zaterdag geen bijdrage van Campert meer.

"Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven", laat zijn familie via De Bezige Bij weten. Er is geen directe medische reden om te stoppen met werken, stelt een zegsvrouw in een korte toelichting.

Campert is dichter, romancier en columnist. Sinds de jaren vijftig bouwde hij een aanzienlijk oeuvre op. Bekende werken zijn onder meer 'Het leven is vurrukkulluk' uit 1961 (dit jaar verfilmd) en 'Een liefde in Parijs' uit 2004.

Er ligt geen nieuw materiaal van de schrijver meer op de plank.