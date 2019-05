Recordseizoen voor Broadway in New York jv

31 mei 2019

06u19

Bron: ANP/DPA 0 Kunst & Literatuur De theaters op Broadway hebben een recordseizoen achter de rug. Tussen mei 2018 en mei 2019 hebben ongeveer 14,8 miljoen mensen een toneelstuk bezocht, meldt The Broadway League. Dat is een nieuw record en leverde de theaters 1,8 miljard dollar (zo'n 1,6 miljard euro) op. Ook een nieuw record.

Het vorige seizoen trok 13,8 miljoen mensen naar Broadway, wat ongeveer 1,7 miljard dollar in het laatje bracht. "Fenomenaal'' noemt Charlotte St. Martin, chef van de overkoepelende organisatie, de aantallen.

Een van de achterliggende oorzaken van de florerende theaterbusiness is het almaar toenemende toerisme in New York. Ongeveer 63 procent van de theaterbezoekers is toerist. Daarnaast was er op Broadway met 72 shows ontzettend veel keus voor de theaterliefhebber.

Een van de populairste stukken was de musical Hamilton, die het levensverhaal vertelt van de Amerikaanse politicus Alexander Hamilton aan de hand van rapmuziek. De musical was dit seizoen goed voor een opbrengst van 165 miljoen dollar.

De gemiddelde ticketprijs op Broadway was 124 dollar.