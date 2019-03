Recordbedrag voor eerste Harry Potter met spelfouten en vreemde tovenaar sam

31 maart 2019

16u06

Bron: CNN 0

In Londen is woensdag een zeldzame eerste druk van een Harry Potter-boek geveild voor bijna 80.000 euro. Het gaat om ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, dat in 1998 voor het eerst werd gedrukt op 500 exemplaren. Later zou het verhaal meer dan 120 miljoen keer over de toonbank gaan.

In de eerste versie zitten een paar spelfoutjes, zoals ‘Philospher’s’ in plaats van ‘Philosopher’s’ op de achterflap. Bij een opsomming van materialen staat ook een regel dubbel. Vreemd is ook dat - net als in een paar latere drukken - achteraan een tovenaar staat afgebeeld die niet voorkomt in het verhaal.

Een van de redenen waarom het boek op de veiling van Bonhams zoveel opleverde, is de handtekening die schrijfster erin zette in 2003. Toen werd het boek geveild voor een goed doel.

