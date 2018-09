Probeer het zelf: twee receptjes uit Pascale Naessens' nieuwe boek 'Nog Eenvoudiger' MVO

Pascale Naessens (49) presenteert haar nieuwe kookboek: 'Nog Eenvoudiger'. Het doet precies wat er op de verpakking staat: simpele, eenvoudige recepten aanleveren. Meer dan 4 ingrediënten heb je niet nodig.

"Simpel, lekker en gezond," zo zegt Pascale zelf over haar nieuwste kookcreaties. "Je hebt geen tientallen extra ingrediënten uit de keukenkast nodig, we werken alleen met de basis. Op deze manier kook ik zélf. Je wil 's avonds toch niet telkens uren in de keuken staan?"

De kookgoeroe deelt alvast twee receptjes met de HLN lezers, om uit te proberen!

Kort gebakken zalm met groenten

Ingrediënten:

2 stukken zalm, zonder vel

3 tot 4 pruimtomaten

een handvol krulpeterselie

3 teentjes knoflook

Recept:

Snijd de knoflook in plakjes en hak de krulpeterselie fijn. Snijd de tomaten in plakjes. Giet een flinke scheut olijfolie in een grote pan. Leg er de plakjes knoflook en de peterselie in. Schik er de tomaten over. Zet de pan 3 minuten op het vuur en roer vervolgens de groenten door elkaar. Schuif de groenten aan de kant en leg de zalm in de pan, naast de groenten. Bak de zalm anderhalve minuut aan elke kant, zodat hij binnenin nog rauw is. Leg de zalm op een bord en lepel de groenten erover en ernaast.

Appeltjes in de oven

Ingrediënten:

2 appelen

200 g ricotta

3 à 4 lepels honing

een handvol geschaafde amandelen

Recept:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Smeer de ricotta uit over de bodem van een ovenschaal. Smelt de boter en voeg er 3 tot 4 eetlepels honing aan toe. Snijd de appelen in plakken van 1 centimeter, verwijder het klokhuis en leg de appelplakken op de ricotta. Lepel er een deel van de gesmolten boter met de honing over, strooi er de geschaafde amandelen over en besprenkel met de rest van de zoete boter. Zet 25 minuten in de oven. Wil je dit als dessert serveren, dan zijn één of twee plakjes appel per persoon voldoende.