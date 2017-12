Populairste kinderboek over Sinterklaas uit de rekken want schrijfster wordt racist genoemd FT

17u25

Bron: De Telegraaf & Het Nieuwsblad 0 RV 'Sinterklaas', het prentenboek van de Nederlandse schrijfster Charlotte Dematons. Kunst & Literatuur De Zwarte Pietendiscussie in Nederland bereikt een nieuw dieptepunt. En dat merken we nu ook in ons land. Een van de best verkopende kinderboeken over Sinterklaas verdwijnt uit de rekken. Opvallend: dat gebeurt op vraag van de schrijfster zelf, Charlotte Dematons. Ze wordt uitgescholden voor racist.

'Sinterklaas' heet het grote kinderboek van de Nederlandse illustratrice Charlotte Dematons. Het kijk- en zoekboek voor kinderen vanaf 4 jaar werd in 2007 op de markt gebracht. In 2008 won het twee prijzen: die van Mooiste Boekomslag 2007 en de Gouden Penseel 2008, een literatuurprijs die jaarlijks wordt toegekend aan het best geïllustreerde kinderboek.

Goed tien jaar later is 'Sinterklaas' een echte bestseller. Zeker in aanloop naar 6 december. Intussen zijn er al bijna 150.000 exemplaren van verkocht. En ook in de Vlaamse bibliotheken is hij meer wel dan niet uitgeleend. Wie 'm thuis heeft staan, mag zich in de handen wrijven, want het boek krijgt geen nieuwe herdruk meer en verdwijnt dus uit de handel. Op vraag van de tekenares zelf. (meer onder de foto)

RV Een van de prenten uit het boek: Zwarte Pieten met rollator.

Volgens de uitgeverij, Lemniscaat, wordt Dematons uitgescholden voor racist als ze op scholen gaat spreken en er haar boek voorstelt. Omdat er echte Zwarte Pieten in staan. "Jammer dat het allemaal zo is geëscaleerd", vertelt uitgever Jean Christophe Boele van Hensbroek aan de Nederlandse pers. Hij verwijst daarmee naar de discussie die dit jaar opnieuw hevig oplaait bij onze noorderburen. "Charlotte is het beu uitgescholden te worden. Ze wil het niet meer. Vandaar ook haar beslissing, waar we respect voor hebben." Al geeft hij ook toe dat hij het boek nooit uit de handel zou hebben gehaald. Ook andere auteurs vinden dat Dematons niet aan de hetze mag toegeven. Of stellen voor een herwerkte versie te maken, "met alternatieve Pieten".

Intussen is het boek overal uitverkocht. Onder meer op webshops bol.com, Standaard Boekhandel en Fnac is 'Sinterklaas' niet meer leverbaar.

#CharlotteDematons uw boek is hier ongeveer 1000 maal doorgebladerd met de kinderen. Het is hun favoriete Sinterklaasboek, ik wil u graag bedanken voor dat werk. Niemand is hier ooit negatief door beïnvloed. Andromeda(@ Androme95865010) link