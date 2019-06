Populaire tv-show ‘Dertigers’ wordt boek over het bewogen verleden van de vrienden MVO

26 juni 2019

15u11 1 Literatuur ‘Dertigers’, de populaire tv-show van Eén over een groepje jongvolwassenen krijgt een prequel in boekvorm. In het boek zal uitgelegd worden wat er aan het verhaal op tv voorafgaat: wat is er nu precies gebeurd met de broer van Pieter?

Hoofdpersonage Pieter worstelt in ‘Dertigers’ nog altijd met het overlijden van zijn tweelingbroer, Robin. De twee waren elkaars exacte evenbeeld, maar konden van karakter niet meer van elkaar verschillen. Robin durft zich voluit in nieuwe avonturen te storten, terwijl Pieter eerder een dromer is. Wanneer de broers op kot gaan in Antwerpen is het Robin die zijn broer meesleurt, tegen de wil van hun ouders in. Op kot leren ze nieuwe vrienden kennen met wie ze al snel lief en leed delen: Tinne, Bart, Nora, Alex en Saartje. Hen kennen we ook van de serie. Wanneer Pieter voelt dat Robin zijn zinnen zet op het meisje waarop hij ook verliefd is, barst de relatie tussen de broers. En dan raakt Robin betrokken in een vreselijk ongeluk...

Het verhaal in het boek vindt vijftien jaar voor de gebeurtenissen in de televisiereeks plaats. ‘Dertigers: Het Verhaal Van Pieter’ is vanaf september 2019 beschikbaar in de boekhandel.