Poolse priesters verbranden Harry Potter-boeken Harry Potter, Hello Kitty en Osho: allemaal verdwijnen ze in het vuur IB

02 april 2019

00u39

Bron: The Guardian, Facebook 0 Kunst & Literatuur Katholieke priesters in Polen hebben tijdens een ceremonie boeken verbrand die naar hun mening tovenarij promoten. Onder de verbrande boeken was ook een van de populaire Harry Potter-boeken van de Britse schrijfster JK Rowling. Behalve het Harry Potter-boek verdween ook een paraplu van Hello Kitty in de vlammen, net als een tribaal masker en een boek van spiritueel leider Osho.

Drie priesters verbrandden in de noordelijke stad Koszalin boeken en andere items die naar hun mening met tovenarij te maken hadden. De boeken werden in het vuur gegooid terwijl luidop gebeden werd door een kleine groep mensen die toekeek.

Van het ritueel werden foto’s gedeeld op de Facebookpagina van de katholieke evangelische groepering SMS From Heaven, die zo’n 22.000 volgers heeft. De foto’s werden begeleid door citaten uit het Oude Testament die tovenarij en idolatrie veroordeelden.

lees verder onder de foto:

Kinderen

De ‘stunt’ werd door andere Facebookgebruikers belachelijk gemaakt in de commentaren. Mensen vroegen zich af of de priesters en hun volgelingen wel goed bij hun hoofd waren en maakten vergelijkingen met nazi-Duitsland. Een vrouw klaagde vooral het feit dat er kinderen bij de verbranding waren, aan. “Hoe onwetend!", schreef ze. “Waar boeken worden verbrand, zullen uiteindelijk ook mensen worden verbrand", citeerde ze Heinrich Heine, waarna ze het feit hekelde dat er kinderen bij de boekverbranding aanwezig waren. “Ik heb het te doen met de kinderen die blootgesteld worden aan deze ongelofelijke onwetendheid, slechtheid en domheid. Dit is psychologisch kindermisbruik.”

Iemand anders kan er niet over uit dat juist de boeken van Harry Potter, die “kinderen over de hele wereld geleerd hebben wat echte vriendschap en moed is", verbrand worden. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die uit naam van Harry Potter aan het verkrachten, moorden en stelen slaat. Wel uit naam van de bijbel. Slecht nieuws, heren priesters!”