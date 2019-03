Politie is dieven te slim af: uit Italiaans kerkje gestolen Brueghel blijkt kopie IB

14 maart 2019

05u14

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Onbekenden zijn gisteren in het Noord-Italiaanse Castelnuovo Magra aan de haal gegaan met een kostbaar doek van Pieter Brueghel de Jonge dat in de kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena hing. Dat was althans wat journalisten in Italië te horen kregen. Nu blijkt dat het schilderij helemaal niet zo waardevol was.

De politie had namelijk vooraf lucht gekregen van een mogelijk op til zijnde diefstal en verving het doek door een kopie om zo de dieven in de val te lokken. Pas enkele uren later werd de pers geïnformeerd over de verwisseling. Dat meldt het Italiaanse persagentschap ANSA.

Volgens de Italiaanse carabinieri werd het schilderij uit de kerk in de Ligurische gemeente ruim een maand geleden al weggehaald en vervangen door een kopie. In de kerk werden vervolgens overal bewakingscamera's opgehangen, aldus burgemeester Daniele Montebello.

lees verder onder de tweet met een afbeelding van het gestolen schilderij:

'Crocifissione' di Bruegel, è un falso



Il quadro rubato oggi dalla chiesa di S.M. Maddalena a Castelnuovo Magra (La Spezia), raffigurante la 'Crocifissione' di Pieter Bruegel Il Giovane, è un falso. I Carabinieri avevano saputo del possibile furto e avevano sostituito il quadro pic.twitter.com/MJgPmkrZhW Expoitalyart(@ Expoitalyart) link

Vervalsing

Gisteren gebeurde dan wat werd verwacht: twee personen wandelden de kerk binnen en kwamen weer naar buiten met het werk van de Vlaamse kunstschilder onder de arm, zonder te beseffen dat het om een vervalsing ging. De dieven konden voorlopig nog niet worden opgepakt.

Het geviseerde doek is op zich ook al een kopie van de beroemde ‘Kruisdraging’ van Brueghels vader, Pieter Bruegel de Oude. Brueghel de Jonge maakte wel vaker kopieën en variaties van werken van zijn vader. Het origineel uit 1564 wordt tentoongesteld in het kunsthistorisch museum in Wenen.

De door de kunstschilder gemaakte kopie werd overigens in 1981 al eens gestolen, maar toen na enkele maanden weer teruggevonden.