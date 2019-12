Pieter Aspe krijgt volksfeest voor 25 jaar schrijverschap IDR/CD

19 december 2019

00u00 1 Kunst & Literatuur In april is het 25 jaar geleden dat 'Het vierkant van de wraak', het debuut van Pieter Aspe, verscheen. Reden genoeg voor een feestje, dachten ze bij zijn uitgeverij. "Er staat een volksfeest op de planning", zegt de 66-jarige schrijver. "Mijn vrouw Tamara en Manteau, mijn uitgeverij, zijn alles aan het organiseren. Ze willen dat het een zo groot mogelijke verrassing is voor mij."

Veel details kent de populaire auteur dus niet, al ving hij hier en daar al iets op. "Ik weet dat er een samenwerking zal zijn met brouwerij Omer. En er zijn ook plannen om aan de Stad Antwerpen te vragen om een pleintje voor een dag naar mij te vernoemen."

"Voor mij is dat feest fijn, maar ook een beetje stressy", zegt Aspe. "Ik word gevierd omwille van 25 jaar schrijverschap, maar dat kan je niet doen zonder een nieuw boek, vind ik. En dus verschijnt er in die periode ook een nieuw Aspe-verhaal. Volgend jaar komen er daardoor twee boeken uit, want ik had er al eentje op de planning staan voor oktober."