Pieter Aspe: "Het is een schande dat mensen 10 euro moeten betalen voor de Boekenbeurs" jv

10u32

Bron: Radio 1, Belga 3 BELGA Kunst & Literatuur Successchrijver Pieter Aspe is messcherp voor Boek.be, dat de Boekenbeurs organiseert. Hij noemt het "een heel schimmige organisatie". Aspe wijt het teruglopende aantal bezoekers van de Boekenbeurs deels aan de dure toegangsprijs. "Ik vind het een schande dat mensen tien euro inkom moeten betalen", aldus de auteur op Radio 1 vanochtend.

Aspe begrijpt niet waarom het toegangsgeld integraal naar Boek.be moet vloeien: "De uitgevers betalen al een fortuin om er een stand te hebben. De mensen betalen eigenlijk tien euro om een boekenwinkel binnen te gaan. Ik vind het een schande".

Een toegangsticket voor de Boekenbeurs in de Antwerp Expo kost tien euro voor al wie ouder is dan elf jaar. Ook in boeken geïnteresseerde tieners moeten dus betalen. En aan de ingang zijn ze streng: wie bijvoorbeeld een half uur voor sluitingstijd iemand wil komen ophalen, geraakt zonder geldig ticket niet voorbij de security.

"Ik kom niet meer"

Greet Spaepen van Boek.be verweert zich in 'De Ochtend' op Radio 1. Ze stelt dat een groot deel van het geld naar de huur van Antwerp Expo gaat en dat de Boekenbeurs veel meer is dan een gigantische boekenwinkel. "Het is een unieke plaats waar je een overzicht hebt van alle boeken die op dit moment in de boekhandel te krijgen zijn", aldus Spaepen. Maar Pieter Aspe zegt dat hij volgend jaar niet meer wil komen, "dan moeten de mensen van Boek.be maar zelf aan een stand zitten en signeren".

"Héél kort door de bocht"

De kritiek van de thrillerauteur is volgens Boek.be-woordvoerder Alexis Dragonetti "héél kort door de bocht". In een reactie zegt Dragonetti dat de auteur een complex economisch gebeuren tot iets sloganesks herleidt. Vooral Aspes uitval dat de Boekenbeurs dient "om een aantal ambtenaren bezig te houden", schiet bij Dragonetti in het verkeerde keelgat. "Dit slaat echt nergens op."

Niet iedereen betaalt zelf

Dragonetti wijst erop dat elke beurs inkomgeld vraagt. "Het Autosalon, Batibouw, noem maar op, altijd wordt toegangsgeld gevraagd", aldus Dragonetti. "En wie als beursbezoeker wat creatief is, zal via een uitgeverij of een mediapartner al vlug aan een gratis ticket geraken. De 150.000 bezoekers die de Boekenbeurs gemiddeld bezoeken, betalen zeker niet allemaal voor hun ticket. Voor jongeren onder de twaalf jaar is de toegang trouwens gratis."

Dat een auteur voor signeersessies of panelgesprekken niet betaald wordt, vindt Dragonetti normaal: "Hij krijgt de kans om met duizenden lezers in contact te komen. Dat is allemaal reclame voor zijn werk."

Drie dagen gesloten

Dragonetti vindt verder de conclusie over de opkomst die dit jaar zou tegenvallen, voorbarig. "Er zijn nog vier dagen te gaan, waaronder enkele waarop veel scholen op bezoek komen en een weekend dat meestal ook veel mensen lokt." De Boekenbeurs is nu drie dagen dicht en gaat donderdag weer open.