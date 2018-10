Pieter Aspe boycot Boekenbeurs: “Ik signeer wel gratis op café” SD

Bron: Het Nieuwsblad 0 Kunst & Literatuur Wie dit jaar zijn boek wil laten signeren door Pieter Aspe (65) op de Boekenbeurs, is eraan voor de moeite. De misdaadauteur vindt het niet kunnen dat je tien euro inkom moeten betalen om een boek te m ógen kopen, dus lanceert hij een tegenactie. “Op de topdagen organiseer ik zelf gratis signeersessies in mijn stamcafé in Antwerpen.”

Geen Pieter Aspe op de Boekenbeurs dit jaar. Vlaanderens succesvolste misdaadauteur heeft besloten het jaarlijkse Antwerpse boekenfestijn te boycotten. “Een kwestie van consequent zijn met mezelf”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Vorig jaar heb ik kritiek geuit op het feit dat je tien euro moet neertellen om de beurs te bezoeken. Betalen om een boek te mogen kopen: dat vind ik erover. Ik heb toen gezegd dat ik niet meer op de beurs zou signeren als er niets veranderde. Wel, er ís niets veranderd, ook al toetert Boek.be deze dagen volop met de ‘vernieuwde’ Boekenbeurs. Sorry, ik zie voor het publiek geen enkele vernieuwing.”

Aspe heeft wel iets anders in petto voor zijn lezers. Op 1 en 11 november, telkens van 14 tot 18 uur, kunnen lezers hem opzoeken in zijn Antwerps stamcafé Kleine Tunnel. Fans kunnen er een boek kopen, of een reeds aangekocht boek laten signeren. “Of gewoon een babbeltje komen slaan, want mijn privésigneersessies hebben geen enkel commercieel oogmerk. Ik hoop in de eerste plaats een statement te maken.”

Boek.be heeft nog niet gereageerd op de af­wezigheid van Aspe. Vorig jaar liet het bestuur wel weten dat wie creatief is, al snel aan een gratis ticket kan geraken en dat jongeren onder de twaalf jaar niet moeten betalen. Verder stippen ze ook aan dat elk evenement nu eenmaal zijn prijs heeft.