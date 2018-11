Peter Verhelst grijpt naast Bookspot Literatuurprijs IB SAM

08 november 2018

23u50

Bron: Belga, ANP, Twitter 1 Kunst & Literatuur Voor zijn boek De heilige Rita heeft Tommy Wieringa de BookSpot Literatuurprijs 2018 gekregen. Dat heeft de jury deze avond bekend gemaakt. De Vlaming Peter Verhelst was ook genomineerd met zijn boek ‘Voor het vergeten’.

Bij de prijs, die eerder ECI Literatuurprijs en AKO Literatuurprijs heette, hoort een geldbedrag van 50.000 euro. De winnaar werd bekendgemaakt in RTL Late Night op RTL 4.

‘Klassieke roman van een meesterverteller’

“‘De Heilige Rita’ is in alle opzichten een klassieke roman van een meesterverteller, die weet te verrassen en bekoren, te inspireren en ontroeren”, aldus juryvoorzitter Jos Geysels, minister van Staat in ons land en oud-voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

“Ik wil de prijs opdragen aan de heilige Rita en alle hopeloze gevallen die ze beschermt”, zei Wieringa in een kort dankwoord. Hij liet een medaillon zien, een gouden scapulier van de heilige Rita die een lezer hem had toegestuurd.

Jos Geysels, voorzitter van de Bookspot Literatuurprijs spreekt over de nominaties en reikt de prestigieuze prijs uit aan Tommy Wieringa.

Andere genomineerden

De andere genomineerden naast Wieringa en Verhelst waren Suzanna Jansen met ‘Ondanks de zwaartekracht’, Peter Middendorp met ‘Jij bent van mij’, Arjen van Veelen met ‘Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’ en Aukelien Weverling met ‘In alle steden’.

Eerder op donderdag kreeg Wieringa’s De heilige Rita ook al de lezersprijs. Vijftig geselecteerde lezers uit Nederland en Vlaanderen bepaalden met elkaar dat zijn boek over een zoon die de zorg op zich neemt voor zijn vader, met wie hij samenwoont, het beste is. Voor deze publieksprijs krijgt hij nog eens 10.000 euro.

Wieringa viel al vaker in de prijzen met boeken als Joe Speedboot en Dit zijn de namen.

Vanmiddag won hij al de Bookspot Lezersprijs, nu de Bookspot Literatuurprijs: Tommy Wieringa voor zijn prachtige roman 'De heilige Rita'!

Tommy Wieringa heeft hier net de #BookSpotLiteratuurprijs 2018 (€50.000) gewonnen voor zijn roman 'De heilige Rita'.