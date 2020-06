Overblijfselen eerste vast theatergebouw in Engeland gevonden Joeri Vlemings

10 juni 2020

16u04

Bron: The Guardian 0 Kunst & Literatuur Archeologen zijn ervan overtuigd dat ze de overblijfselen hebben blootgelegd van het prototype voor het eerste permanente theatergebouw in Engeland: de Red Lion. Dat opende al in 1567 de deuren, maar sloot die mogelijk alweer in de zomer van datzelfde jaar. De Red Lion stond model voor The Theatre, dat toneelstukken van de jonge William Shakespeare opvoerde.

Rondtrekkende toneelspelers konden waarschijnlijk in 1567 voor het eerst terecht in een theatergebouw in Whitechapel ten oosten van Londen. De precieze locatie van de Red Lion is al jaren onderwerp van discussie, maar nu denken archeologen toch dat ze er los op zitten, meer bepaald met de plek die ooit een opslagplaats was. “Een van de meest buitengewone sites waarop ik ooit werkte”, zegt hoofdarcheoloog Stephen White. Hij had dit totaal niet verwacht toen hij in Whitechapel een opgraving moest gaan leiden.

Het gebouw van de Red Lion was een creatie van John Brayne, die negen jaar later (in 1576) samen met James Burbage het bekende The Theatre in het Londense Shoreditch zou bouwen. The Theatre wordt beschouwd als het eerste permanente Britse theatergebouw waar toneelgezelschappen min of meer vast onderdak vonden, zoals Leicester’s Men en Admiral’s Men. Ook het gezelschap waar William Shakespeare als acteur en toneelschrijver deel van uitmaakte, de Lord Chamberlain’s Men, voerde er in 1590 stukken van zijn hand op. Na een dispuut eind 1596 werd The Theatre ontmanteld. Het bouwmateriaal werd gebruikt voor de constructie van een nieuwe theaterzaal in 1599: het Globe Theatre.

Herberg

Maar voor de bekendere Globe en Theatre was er dus al de Red Lion. Veel is er niet over geweten. Wél dat het podium 12,2 meter op 9,1 meter mat en 1,5 meter hoog was. Wat White en zijn team aan het opgraven waren, beantwoordde tot hun eigen verbazing aan de afmetingen. De toneelzaal hoorde bij een herberg. De archeologen ontdekten dan ook nog bierkelders, bekers, drinkglazen en kroezen.

Over welke toneelstukken werden opgevoerd in de Red Lion is weinig bekend. Er is wel een fragment gevonden uit Samson, een verloren gegaan toneelstuk van een onbekende schrijver.

Op de plaats van de Red Lion zal een bouwpromotor een wooncomplex neerpoten. Er wordt nu gekeken hoe de waardevolle archeologische vondsten daarin kunnen worden verwerkt en tentoongesteld.