Originele tekeningen Suske en Wiske geveild voor 125.000 euro

03 juni 2020

11u54

Bron: Belga 1 Kunst & Literatuur Originele tekeningen en schetsen van het Suske en Wiske-verhaal ‘De zingende zwammen', gemaakt door Willy Vandersteen, zijn voor 125.000 euro verkocht. Dat deelt Catawiki mee, het online verkoopplatform voor verzamelobjecten, dat de veilig organiseerde in samenwerking met de erfgenamen van Vandersteen.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Vandersteen de eerste Suske en Wiske-strip maakte. Ter ere van dat jubilium organiseerde Catawiki de eerste reeks thematische veilingen, klinkt het in een persbericht. Er zouden binnenkort meer veilingen volgen.

Elk van de 54 kavels bestond uit een plaat van vier stroken over Suske en Wiske, getekend in 1960 met Nederlandse tekst erbij. Daarnaast is er een luxe-album met reproducties van al die platen op het originele formaat, gesigneerd door de dochters van de tekenaar, Helena en Christiane Vandersteen.



'De zingende zwammen' verscheen in 1960 in het Nederlands. Het werd een jaar later vertaald naar het Frans als 'Bob et Bobette: Les champignons chanteurs'.

