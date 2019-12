Originele manuscript toont de donkere kant van Peter Pan: “Een gemene, egoïstische jongen” SDE

28 december 2019

12u00

Bron: The Guardian 3 Kunst & Literatuur We kennen Peter Pan allemaal als de ondeugende, dappere jongen die maar niet groot wil worden. Dankzij de gelijknamige Disney-film raakte hij wereldwijd bekend, maar oorspronkelijk komt het personage uit de pen van JM Barrie. Nu het originele manuscript van de auteur opgedoken is, krijgen we plots een heel ander beeld van Peter Pan te zien.

Enkele weken geleden werd het originele manuscript van JM Barrie gepubliceerd, ‘Peter Pan en Wendy’. Dat schreef hij in 1911, maar het verschilt danig van de Peter Pan die we nu - dankzij de gelijknamige Disneyfilm - allemaal kennen. In de handgeschreven tekst kun je alle wijzigingen lezen die Barrie aanbracht, en een heel deel daarvan hebben te maken met het karakter van zijn hoofdpersonage. Het is duidelijk dat de auteur twijfels kreeg over hoe negatief hij Peter beschreef, zegt Jessica Nelson, die het gepubliceerde manuscript samenstelde, in The Guardian. Zo verwijderde Barrie omschrijvingen als “een elfenjongen” die “uitdagend” tegen Wendy spreekt, en die probeert om “minachtender dan ooit te zijn”.

“Ik vergelijk het een beetje met de originele versie van Mary Shelley’s Frankenstein", zegt Jessica Nelson. “Het wezen in haar manuscript was ook veel donkerder, met minder menselijke eigenschappen.” En zo is ook de originele Peter heel wat minder aangenaam. Jessica omschrijft hem onder meer als een egoist: “Ik zou zeggen dat hij een stuk gemener is dan in de finale versie van het boek.” En die ‘donkere’ omschrijving van Peter Pan is zo gek nog niet, want ook in de finale versie doet hij best gemene dingen. Zo vertelt hij Wendy hardvochtig dat hij Tinkerbell volledig vergeten is, en neemt hij Wendy’s dochter mee naar Neverland, zodat zij wanhopig achterblijft. “Barrie was niet bang om donkere plekken op te zoeken”, zegt Jessica daarover. “Hij probeerde ook aan te tonen dat kinderen hard kunnen zijn.”

Verschillen

Er zijn nog meer verschillen tussen het originele manuscript en de versie die wij kennen. Zo heette Neverland eigenlijk Never Never Land, en was er op het eiland een ‘baai der troosteloosheid’. “Het lijkt veel mysterieuzer in het originele manuscript. Neverland is echt een Never Never Land, een land dat volwassenen nooit, maar dan ook nooit zullen bereiken.”

De oorspronkelijke versie van het boek heette ook ‘Peter en Wendy’, maar later verdween de verwijzing naar Wendy. Hoewel het meisje geen belangrijkere rol heeft in het originele manuscript, vindt Jessica dat de titel haar wel meer eer aandoet. “Het geeft Wendy een rol die dreigt te verdwijnen omdat Peter Pan zo'n charismatisch figuur is. Maar ik denk dat James Barrie vanwege zijn persoonlijke verhaal vrouwen in het algemeen en Wendy en Mrs. Darling in het bijzonder, een bijzondere plek wilde geven in wat hij schreef. Vrouwen waren erg belangrijk voor hem. Hij schreef het boek vanwege zijn ontmoeting met Sylvia Davies én hij ontdekte de literatuur dankzij zijn moeder.”

Wie graag zo’n handgeschreven manuscript in huis heeft, zal daarvoor diep in de buidel moeten tasten. Er zijn slechts duizend exemplaren van het 282-pagina’s tellende boek voorhanden, voor 140 pond (zo'n 163,788 euro) per stuk.