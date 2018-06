Origineel Lam Gods na meer dan 400 jaar opnieuw blootgelegd Redactie

19 juni 2018

Het originele lam uit het wereldberoemde schilderij van de gebroeders Van Eyck 'Lam Gods' werd overschilderd, maar is na meer dan 400 jaar opnieuw zichtbaar gemaakt. R estaurateur Nathalie Lacquière heeft er drie weken minutieus aan gewerkt.

Lacquière en haar team begonnen in januari de oude overschildering, die het Lam Godsveelluik bijna vijf eeuwen lang bedekte, millimeter voor millimeter te verwijderen. Zo komt nu zes maanden later uiteindelijk het originele lam tevoorschijn, met een minder breed voorhoofd en minder grote oren. Het oorspronkelijke lam van de Van Eycks uit 1432 heeft een uitgesproken snuit en grote, frontale ogen, die de toeschouwer intens bij het offertafereel betrekken. Het blijkt nauwelijks beschadigd, maar mogelijk werd het toch in de zestiende eeuw overschilderd net voor die dwingende blik.

Het lam werd al in het midden van de zestiende eeuw overschilderd, toen kleine beschadigingen en slordige restauraties moesten verstopt worden. In 1951 haalden restaurateurs de groene overschilderingen rond het lam al weg, zodat de originele oren zichtbaar werden. Daarom had het lam tot voor kort vier oren.

Niet alleen het lam was overschilderd, maar ook de luchtpartji, de gebouwen en de heuvels op de achtergrond. De gewaadplooien en het altraarkleed werden eveneens bedekt met een nieuwe verflaag.

De ingreep die nodig was om het originele Lam Gods weer helemaal bloot te leggen, was delicaat en werd uitgevoerd met chirurgische scalpels onder een stereomicroscoop. De veelheid en kleuren en het opmerkelijke lichtspel kunnen nu opnieuw na honderden jaren bewonderd worden. Er verschenen zelfs nieuwe gebouwen.

Maar de restauratie loopt nog. De afronding van de huidige fase - de behandeling van het paneel de 'Aanbidding van het Mystieke Lam' en zijn zijpanelen - is voorzien voor 2020, het Van Eyckjaar. Daarna wordt het bovenregister van het open altaarstuk onder handen genomen: het sluitstuk van een spectaculaire restauratiecampagne.