Opnieuw record bij Christie's: 81 miljoen euro voor een Hopper jv

14 november 2018

17u51

Bron: dpa 0 Kunst & Literatuur Op de traditionele herfstveilingen in New York heeft een werk van de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper (1882-1967) met een bedrag van bijna 92 miljoen dollar (ongeveer 81 miljoen euro) voor een nieuw record gezorgd.

Het doek ‘Chop Suey’, dat twee vrouwen in een Chinees restaurant voorstelt, werd in 1929 gemaakt en is dinsdagnacht voor 91,9 miljoen dollar aan een anonieme bieder verkocht. Dat deelde veilinghuis Christie's mee.

Nooit eerder werd op een veiling meer betaald voor een doek van Hopper. Het vorige record voor het werk 'East Wind Over Weehawke' stond op 40,5 miljoen dollar en dateert van 2013.