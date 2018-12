Opnieuw meer naakt in beroemde Pirelli-kalender Erik Kouwenhoven

09 december 2018

09u57

Bron: AD.nl 0 Kunst & Literatuur De beroemdste kalender ter wereld gaat na enkele zediger edities voor meer naakt. De bandenfabrikant zet vier vrouwen in de spotlights: Julia Garner, Laetitia Casta, Misty Copeland en Gigi Hadid.

Er is geen autoband te zien, maar toch is de kalender van het Italiaanse merk een fantastisch marketingproduct. Jaarlijks kijken verzamelaars verlangend uit naar de nieuwste editie, waarin vrouwen op hun mooist worden vastgelegd door wereldberoemde fotografen.

De Pirelli-kalender is een exclusieve kalender die sinds 1964 jaarlijks wordt uitgebracht. De kalender wordt niet verkocht, maar uitgedeeld door Pirelli aan belangrijke klanten en beroemde mensen. De kalender maakt gebruikt van topmodellen die variërend van uitdagend tot artistiek naakt op de kalender staan. De eerste fotograaf was Robert Freeman in 1964.

De fotograaf van de kalender van 2019 is Albert Watson. Het belangrijkste voor hem was dat hij vrouwen verbeeldt op een positieve manier. De 46ste editie krijgt de naam ‘Dreaming’ mee en wordt vervaardigd in een gelimiteerde oplage van 12.000 exemplaren.