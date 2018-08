Ook Kiekeboe gaat dagje naar zee BPM

00u00 0 Kunst & Literatuur Na stripmuren in Hasselt, Antwerpen, Brussel en Turnhout zijn de Kiekeboes nu ook te bewonderen op een gevel in Westende. Geen toeval, want dit voorjaar verscheen het 150ste avontuur van de Vlaamse stripfamilie, en tekenaar Merho viert in oktober zijn 70ste verjaardag.

"Mijn vijfde stripmuur al. Dat is een ongelooflijke eer", zegt Merho, die zich voor het ontwerp liet inspireren door het kunstwerk 'Olnetop' van Nick Ervinck, dat te zien is op het strand van Westende. Liefhebbers kunnen in dezelfde gemeente ook stripmuren vinden van Lucky Luke, Nero en Robbedoes en Kwabbernoot.