Online kunsthandel groeit met 10 procent IB

27 juni 2019

02u22

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De online kunsthandel zit in de lift. In 2018 groeide de verkoop van kunst via het internet met bijna 10 procent tot een wereldwijde omzet van in totaal 4,11 miljard euro. Dat is één van de bevindingen in het Online Art Trade Report 2019, één van de belangrijkste jaarrapporten binnen de kunstsector, van de gespecialiseerde verzekeraar Hiscox.

Hiscox bevroeg wereldwijd 706 kunstkopers, 128 galerijen en dealers, en 42 online kunstplatformen (waaronder ook diverse Belgische spelers) over hun visie over de online kunstmarkt. Uit het Online Art Trade Report blijkt dat de totale omzet van kunstobjecten die in 2018 online verhandeld werd met 9,8 procent gestegen is. In totaal bedraagt de omzet van de online kunsthandel nu wereldwijd zo'n 4,11 miljard euro. In 2017 steeg de verkoop nog met 12 procent. In 2013 en 2015 werd zelfs een groei tussen 20 en 25 procent opgetekend.

De online verkoop van kunstwerken zoals schilderijen, beeldhouwwerken of antiek zit in de lift. Ook dure verzamelobjecten zoals wijnflessen en postzegels vinden almaar vaker een afzetmarkt via internetplatformen en de verschillende websites van veilinghuizen en galerijen. "Kunstliefhebbers achten het steeds minder noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn bij hun aankoop", legt Alessia Faraci van Hiscox uit. "Steeds vaker vervangen ze het veilingbordje door een muisknop. Dat is voor de sector een opvallend grote stap."

Obstakels

De online kunstmarkt moet ook opboksen tegen de obstakels van het internet. De redenen waarom mensen vaak twijfelen om iets via het internet te kopen, wegen volgens Hiscox door in de sector. "Liefst 74 procent van de online kunstkopers zegt dat ze een kunstwerk niet online gekocht hebben omdat ze het niet in het echt konden zien. Zo'n 72 procent liet zelfs weten dat ze het kunstwerk niet via het internet gekocht hebben omdat ze de staat van het voorwerp niet zelf konden evalueren", aldus Faraci.