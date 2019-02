Onbekend werk van JD Salinger alsnog gepubliceerd SD

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De zoon van JD Salinger, de auteur van cultroman ‘Catcher in the rye’, heeft vrijdag onthuld dat hij plant om een deel van zijn vaders werk dat tot nu toe niet uitgegeven werd, alsnog te publiceren. Salinger bleef schrijven nadat hij zich had teruggetrokken uit het openbare leven, na de publicatie van zijn enige roman in 1951, zegt zijn zoon Matt Salinger (58) in The Guardian.

Volgens zijn zoon zal “al wat hij geschreven heeft op een gegeven moment gedeeld worden met de mensen die hem graag lezen”. Hij reageerde ook ontwapenend direct toen hem gevraagd werd waarom zijn vaders werk niet eerder werd gepubliceerd. “Het is niet klaar. Hij wou dat ik het zou samenbrengen, en vanwege de omvang van het werk, wist hij dat dit lang zou duren. Dit was iemand die vijftig jaar lang schreef zonder iets te publiceren, dus dat is veel materiaal. Het is geen kwestie van onwil of van in bescherming nemen: als het klaar is, zullen we het delen”, zei hij aan The Guardian.

Het interview komt er weken na de honderdste verjaardag van JD Salingers geboorte. De schrijver overleed negen jaar geleden bij hem thuis in New Hampshire.

‘Catcher in the rye’, met de jonge antiheld Holden Caulfield als hoofdpersonage, werd destijds snel een cultureel referentiepunt. De publicatie van het boek kwam op een moment van immense demografische en sociale veranderingen in de VS. In een van zijn zeldzame interviews zei Salinger dat het hoofdpersonage gebaseerd was op zijn eigen jeugdervaringen. Het was zijn enige roman, ook al kenden verschillende van zijn kortverhalen en novelles ook succes.