NPO blaast zonder VRT nieuw leven in het Groot Dictee der Nederlandse Taal

28 september 2018

18u53

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Nederlandse zender NPO Radio 1 organiseert op zaterdag 15 december de 28e editie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Het vernieuwde dictee zal enkel op de radio en niet langer op televisie uitgezonden worden. De VRT is voorlopig niet betrokken bij het project.

Twintig bekende Nederlanders zullen het in de uitzending, die opgenomen wordt vanuit de Bibliotheek Haarlem Centrum, opnemen tegen twintig luisteraars. Schrijver en taalkundige Wim Daniëls schrijft de tekst en radio-icoon Frits Spits zal het dictee presenteren.

"We willen de jarenlange dicteetraditie op een toegankelijke wijze in ere herstellen gaan daarom weer terug naar de oorsprong. Het dictee moet meer zijn dan een verzameling moeilijke woorden, het moet de deelnemers de kans geven hun kennis en begrip van de taal te etaleren", aldus NPO.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal was jarenlang een traditie in de lage landen. In mei vorig jaar besliste de Nederlandse omroep NTR het programma stop te zetten. De VRT liet toen weten dat ze de huidige formule "moeilijk konden verderzetten als een partner zich terugtrekt uit dit concept". Ook bij de beslissing van de Nederlanders om het programma nieuw leven in te blazen, werd de VRT niet betrokken. "We hebben nog niets vernomen van NPO, maar dragen taal een warm hart toe en zijn altijd bereid om naar voorstellen te luisteren", klinkt het.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2018 is op 15 december vanaf 11 uur te volgen op NPO Radio 1.