Noord-Ierse auteur die wereldberoemde zin "Ik hou van jou tot aan de maan en terug" schreef overleden

22 september 2020

10u07

Bron: BBC 0 Kunst & Literatuur De Noord-Ierse schrijver Sam McBratney is vrijdag overleden. Hij werd 77. McBratney werd wereldberoemd met zijn kinderboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. Daarin staat het vaak geciteerde antwoord: “Ik hou van jou tot aan de maan en terug”.

Sam McBratneys prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ (‘Guess how much I love you’) - met illustraties van Anita Jeram - is inmiddels 26 jaar oud. Miljoenen ouders over de hele wereld hebben er sinds 1994 hun kroost mee toegedekt. Het verhaaltje voor het slapengaan is dat van Hazeltje en zijn papa Grote Haas. Hun vader-zoon-gesprek is een spelletje: een opbod in het tonen van hun liefde voor elkaar. Hazeltje denkt dat hij niet meer te kloppen is als hij zegt: “Ik hou van jou tot aan de maan”. Maar Grote Haas antwoordt met de - intussen - klassieker: “Ik hou van jou tot aan de maan... en terug”.

Het kinderboek werd in 57 talen vertaald. Er gingen wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren van over de toog. Er werd ook een tekenfilmreeks en een toneelstuk van gemaakt. Later deze maand zou de opvolger ‘Will you be my friend?’ of ‘Wil je mijn vriendje zijn?’ verschijnen.

Sam McBratney, die op 1 maart 1943 in Belfast geboren werd en afstudeerde aan Trinity College in Dublin, schreef ook nog een boel andere boeken: meer dan vijftig in totaal. Hij werd voltijds auteur na een carrière in het onderwijs.

“Je kon zijn stem meteen herkennen, hij was een buitengewoon getalenteerde woordensmid en wist altijd precies wat kinderen het leukst zouden vinden om te horen”, zei zijn uitgever Karen Lotz van Walker Books in een reactie. “Zijn erfenis van vriendelijkheid en humor zal helder schitteren en verder leven in zijn verhalen.”

McBratney laat een vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen achter.