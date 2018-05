Nominaties voor Herman de Coninckprijs 2018 bekend IB

Bron: Belga 1 Kunst & Literatuur Joost Baars, Hester Knibbe, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhoff, Ester Naomi Perquin en Nachoem M. Wijnberg zijn de vijf auteurs die kans maken op de Herman de Coninckprijs 2018, een bekroning voor de beste dichtbundel van het jaar in Vlaanderen. De uitreiking vindt plaats op 8 juni in de Arenbergschouwburg in Antwerpen.

Vandaag is het exact 21 jaar geleden dat de Vlaamse dichter overleed. Behoud de Begeerte, sinds dit jaar de organisator van de Herman de Coninckprijs, maakt daarop de nominaties bekend. De jury bestaat uit Hugo Brems, Laura de Coninck, Jeroen Dera, Gudrun de Geyter en Saskia Scheltjens.Zij beoordeelden 101 dichtbundels, waaronder 14 debuten.

Verschillende toepassingen van poëzie

Debutant Joost Baars is met zijn bundel 'Binnenplaats' volgens de jury als een verlatene die, overrompeld door het lot van een geliefde, het universum aanroept met intieme poëzie. Hester Knibbe schreef met 'As, vuur' contrastrijke poëzie waarin ze liefde, passie en romantiek met beide benen op de grond zet. In 'Het vonkt' van Marije Langelaar zag de jury associatieve Alice in Wonderland-poëzie, waarin woorden met elkaar dansen.

De nominatie voor Tonnus Oosterhoffs 'Ja Nee' kwam er voor zijn meesterlijke ontwrichting, met snoeiharde maatschappijle analyse, meedogenloze humor en onnavolgbaar taalplezier. De jury ziet in 'Meervoudig afwezig' Ester Naomi Perquins talent om het suggestieve hand in hand te laten gaan met het concreet-herkenbare. Nachoem M. Wijnberg, tot slot, werd genomineerd voor 'Voor jou, van jou', waarin de dichter uitvoerig verkent hoe we elkaar ontmoeten, zien en herinneren, via meanderende poëzie.

Vlaams Fonds voor de Letteren

Van 2007 tot en met 2017 organiseerde boek.be de prijs met steun van de provincie Antwerpen. Omdat boek.be met de prijs stopte en de provincie haar culturele bevoegdheden verliest, werden de literaire prijzen overgedragen aan het Vlaams Fonds voor de Letteren, die de Herman de Coninckprijs nu tot 2020 uitbesteedt aan Behoud de Begeerte. De prijs krijgt de steun van Antwerpen Boekenstad.

Er is voortaan één Herman de Coninckprijs voor Poëzie. Voorheen waren dat aparte prijzen voor het beste debuut, het beste gedicht en de beste bundel. Alleen die laatste categorie blijft over. Het prijzengeld gaat van 6.000 naar 7.500 euro.

