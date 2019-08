Nobelprijswinnares Toni Morrison (88) overleden Yoeri Maertens

06 augustus 2019

16u11

Bron: DM 0 Literatuur De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden, zo meldt het Amerikaanse persbureau AP. Morrison had in 1993, als eerste zwarte vrouw ooit, de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen.

Haar uitgever Knopf bevestigde dat de 88-jarige Morrison gisterenavond overleed in een ziekenhuis in New York.

Morrison was vooral bekend voor haar boek ‘Beloved’ (1987), dat later ook verfilmd werd. Ze was de eerste Afrikaans-Amerikaanse die de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst mocht nemen. Ze schreef ook nog onder meer ‘The Bluest Eye’ (Het Blauwste Oog).

In 2012 kreeg ze van toenmalig Amerikaans president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom.

