Nobelprijswinnaar Pablo Neruda overleed niet als gevolg van kanker - moord niet uitgesloten Pablo Neruda in Parijs in 1971 vlak nadat werd bekendgemaakt dat hij de Nobelprijswinnaar voor Literatuur had gewonnen. Kunst & Literatuur Een groep van zestien internationale experts, aangesteld door justitie in Chili, heeft gisteren geconcludeerd dat de dood van Nobelprijswinnaar voor Literatuur Pablo Neruda niet het gevolg was van kanker, zoals op zijn overlijdenscertificaat staat aangegeven. Neruda overleed twaalf dagen na de staatsgreep van generaal Augusto Pinochet op 11 september 1973 in Chili. "Wat zeker is, wat categorisch honderd procent zeker is, is dat het certificaat niet overeenstemt met de werkelijkheid van het overlijden", zei dokter Aurelio Luna op een persconferentie.

Volgens het overlijdenscertificaat van Neruda overleed Neruda omdat hij verzwakt was door de prostaatkanker waar hij aan leed. Maar nu staat vast dat die zogenoemde "cachexie" niet de oorzaak is van zijn overlijden, zei onderzoeksrechter Mario Carroza na een vergadering met de experts, volgens staatskrant La Nación. Carroza onderzoekt het overlijden van Neruda en liet zijn lichaam daarvoor opgraven.



"De conclusies wijzen op een kwestie die in wezen verband houdt met een nieuwe toxine, die op zijn beurt nieuw onderzoek vereist, zodat we een definitieve conclusie kunnen trekken", zei Carroza. Die conclusie "hebben we niet" vandaag.



REUTERS Forensisch expert Aurelio Luna aan het woord op de persconferentie van gisteren.

Interventie van derden is mogelijk

"We hebben geen bewijs dat er effectief een interventie was van derden, maar die mogelijk bestaat wel. Anderzijds, als de dood niet veroorzaakt is door de toxine, kan het ook om een natuurlijk overlijden hebben gegaan", zei de onderzoeksrechter.



Neruda overleed op 23 september 1973 in Chili. Zijn rouwstoet gold destijds als de eerste protestmars tegen de militaire dictatuur in het Zuid-Amerikaanse land, dat pas terugkeerde naar een democratie in 1990. Neruda was naast dichter ook diplomaat en politicus, en stond dichtbij Salvador Allende, de eerste democratisch verkozen socialistische president van Latijns-Amerika, die op 11 september 1973 omkwam bij de militaire coup.