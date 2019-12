Nieuwe muurschildering van Banksy baadt in kerstsfeer en kaart probleem daklozen aan Joeri Vlemings

10 december 2019

18u06

Bron: BBC 2 Kunst & Literatuur De populaire graffitikunstenaar Banksy heeft in Birmingham een nieuwe muurschildering aangebracht. Het kunstwerk baadt in de kerstsfeer met twee rendieren die ten hemel opstijgen. Maar ze lijken tegelijkertijd een echte, niet geschilderde bank voort te trekken, waarop een dakloze man ligt.

Op Instagram is het recentste filmpje van Banksy al bijna drie miljoen keer bekeken. We zien er de dakloze Ryan op een bankje in de Jewellery-wijk van Birmingham zitten. Ryan vlijt zich neer en dan zoomt de camera uit, zodat we de hele mural van Banksy kunnen aanschouwen. Dan zien we dat twee op de bakstenen geschilderde rendieren Ryan meetrekken met als hun slee.

In zijn post prees Banksy de mensen die Ryan tijdens het filmen hadden geholpen. “God zegene Birmingham”, schreef de straatkunstenaar. “In de 20 minuten dat we Ryan op de bank filmden, gaven voorbijgangers hem een warme drank, twee chocoladerepen en een aansteker - zonder dat hij ook maar om iets daarvan had gevraagd.”

Een juwelier aan de overkant had het werk vrijdag opgemerkt. Sindsdien stelde hij vast dat meer en meer mensen er aandacht aan schonken. Heel wat voorbijgangers gaan zelf op de bank liggen voor een selfie. “Briljant, heel slim bekeken”, vindt de juwelier van de muurschildering van Banksy.

Een vandaal kon het blijkbaar niet laten om de rendieren enkele uren later van rode neuzen te voorzien. Nochtans waren er hekken geplaatst, maar de onverlaat sprong er gewoon over.