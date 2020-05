Nieuw ‘Twilight’-boek op komst? Mysterieuze aftelklok op website schrijfster SDE

04 mei 2020

10u39 0 Kunst & Literatuur Stephenie Meyer (46), de schrijfster van de populaire ‘Twilight’-reeks, heeft de harten van haar fans een stuk sneller laten slaan. Een mysterieuze aftelklok op haar website lijkt te wijzen op een nieuw en langverwacht boek in de reeks.

Een mysterieuze aftelklok op de website van auteur Stephenie Meyer, zorgt voor spanning bij haar fans. Dat de schrijfster van de ‘Twilight’-reeks een aankondiging zal doen, is duidelijk. Maar waarover, dat blijft onduidelijk. Toch hebben fans een vermoeden dat het om de publicatie van ‘Midnight Sun’ zal gaan, een vervolg op ‘Twilight’ waar Stephanie al sinds 2008 over praat.

De ‘Twilight’-reeks, over een meisje die verliefd wordt op een eeuwenoude vampier, was halverwege jaren 2000 een razend succes. Meer dan 100 miljoen exemplaren van de vier boeken gingen wereldwijd over de toonbank, en het verhaal werd ook omgevormd tot een populaire filmreeks, met Kristen Stewart en Robert Pattinson in de hoofdrollen.

Het was dus niet zo vreemd dat Stephenie plannen had voor een vervolg: ‘Midnight Sun’. Daarin zou de schrijfster het verhaal van ‘Twilight’ opnieuw vertellen, maar dan door de ogen van de vampier, Edward. Toen haar manuscript echter lekte, borg ze haar plannen voorlopig op. Volgens fans zou de schrijfster nu echter klaar zijn om het boek op de wereld los te laten.

Een andere mogelijkheid is een vervolg op ‘The Host’ uit 2008. Stephenie had sowieso plannen om van dat boek, dat in 2013 verfilmd werd met Saoirse Ronan in de hoofdrol, een trilogie te maken. De twee vervolgen kwamen er tot nu toe echter niet.

Vandaag om 15.30 uur weten we het antwoord.

