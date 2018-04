Nieuw Tolkien-boek over Midden-aarde komt dit jaar uit MVO

11 april 2018

13u51 0 Kunst & Literatuur Het verhaal van Midden-aarde uit de 'The Lord of the Rings'-reeks is nog niet voorbij. De zoon van J.R.R. Tolkien heeft zijn nieuwste boek over dat universum namelijk net afgerond. Het zal in de zomer verschijnen.

'The Fall of Gondolin', zo zal het boek gaan heten. Het is één van de ongepubliceerde verhalen van de inmiddels overleden schrijver, dat door zijn zoon Christopher bewerkt en gepubliceerd wordt. Zijn zoon nam sinds de dood van Tolkien in 1973 diens werk over.

De titel komt misschien bekend voor bij zijn fans, want Gondolin is de stad die vernoemd wordt in 'The Silmarillion', één van zijn eerdere publicaties.

Het verhaal speelt zich af in een periode lang voor Frodo en zijn vrienden uit 'The Lord of the Rings' kwamen opdagen. In dit tijdperk wordt Midden-aarde nog geregeerd door Morgoth, de al even slechte voorganger van Sauron. Het hoofdpersonage heet Ulmo, Heer van het Water, en verhaalt over de stad Gondolin die zich in een epische strijd moet verdedigen tegen kwaadaardige indringers.

Het boek zal in de zomer van 2018 verschijnen in de verenigde staten, en wordt in de herfst in Europa verwacht.