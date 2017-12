New Yorks museum weigert schilderij te verwijderen na klacht over 'voyeurisme' TT

Bron: The Guardian, The Washington Post 0 AFP Het werk 'Thérèse Dreaming' van de Frans-Poolse schilder Balthus. Kunst & Literatuur Het New Yorkse Metropolitan Museum of Art, een van de grootste en bekendste musea ter wereld, heeft geen plannen om het schilderij ' Thérèse Dreaming' weg te halen uit haar collectie. Tegen het portret van een meisje dat zich in een suggestieve pose bevindt waarbij haar ondergoed zichtbaar is, was een klacht binnengekomen omdat het 'voyeurisme' zou promoten.

Het werk uit 1938 is van de hand van de Frans-Poolse schilder Balthus, geboren Balthasar Klossowski. De 'Met' omschrijft 'Thérèse Dreaming' als een werk waarbij "Balthus' puberaal model met gesloten ogen in gedachten verzonken is". Thérèse Blanchard, die 12 of 13 jaar oud was toen het schilderij gemaakt werd, en haar broer Hubert waren buren van Balthus in Parijs. Ze komt voor in een reeks van elf schilderijen gemaakt tussen 1936 en 1939. Soms alleen, soms met haar kat of soms met haar broer.

Maar de suggestieve pose van de achteroverleunende Thérèse valt niet bij iedereen in goede aarde, schrijft The Guardian, dat erop wijst dat Balthus wel meer erotisch getinte schilderijen heeft gemaakt van jonge meisjes. Duizenden mensen ondertekenden al een online petitie die oproept het schilderij niet meer tentoon te stellen, gezien de recente wereldwijde ophef rond seksueel misbruik.

"Door dit schilderij tentoon te stellen voor het grote publiek, romantiseert The Met voyeurisme en de objectivisatie van kinderen", zo stelt de initiatiefneemster van de petitie. Zij stelt voor het schilderij te vervangen door dat van een vrouwelijke artieste uit dezelfde periode.

Maar daar denkt het Metropolitan Museum of Art niet aan, integendeel. Volgens woordvoerder Ken Weine biedt dit moment net de kans om na te denken over hedendaagse cultuur. "Momenten als deze kunnen de mogelijkheid bieden een conversatie te houden. Visuele kunst is net een van de belangrijkste middelen die we hebben om te reflecteren over het verleden en het heden. Kunst moedigt de continue evolutie van bestaande cultuur aan door geïnformeerde discussies en met respect voor creatieve expressie."

